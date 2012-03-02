УЗ заключила договоры о грузоперевозках на территории 4-х сопредельных государств

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заключила договоры о совместной организации грузовых перевозок через государственную границу с представителями железных дорог Польши, Словакии, Румынии и Венгрии.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на заместителя генерального директора «Укрзализныци» Петра НАУМЕНКО, в настоящее время ведется работа по достижению договоренности с железнодорожной администрацией Болгарии.

«Всего договоры о совместных грузоперевозках с "Укрзализныцей" должны подписать пятнадцать перевозчиков из пяти стран, имеющих общие с Украиной границы, на территории которых действуют нормы ПГВ — Правил пользования грузовыми вагонами», - сказал он.

П. НАУМЕНКО отметил, что в договорах на 2012 год возникла необходимость включить в расчеты за пользование грузовым вагонным парком и вагоны, которые находятся на балансе вагоноремонтных предприятий «Укрзализныци» и имеют статус собственных.

Он сообщил, что украинские государственные вагонные компании на сегодня приняли на баланс около 42 тыс. вагонов.

В то же время, оплата за пользование вагоном со статусом «собственный» будет осуществляться как за инвентарный.

«В рамках договоров предусматривается, что расчеты за пользование вагонами наших вагонных компаний будут осуществляться как за вагоны инвентарного парка. При этом соглашения предусматривают возможность использования этих вагонов за рубежом - по согласованию с УТЛЦ (Украинский транспортный логистический центр - УНИАН) или с представителем вагонной компании", - сказал заместитель гендиректора «Укрзализныци».