Польская PKP Intercity намерена продавать билеты на поезда через мобильный телефон

Варшава. Крупнейшая в Польше железнодорожная компания по перевозкам пассажиров между крупными городами PKP Intercity намерена в ближайшем будущем внедрить возможность покупки билетов на поезда через мобильный телефон.

Об этом сообщил глава правления компании Януш МАЛИНОВСКИЙ изданию Rynek Kolejowy.

"Думаю, что пассажиры очень этого ждут. Тема очень продвинута, и уже сам жду, когда смогу купить себе билет через мобильник", - сказал он.

Он отметил, что покупка билета через телефон проще и выгоднее, чем через интернет, заметив, что его даже не придется печатать.

"Можно себе ехать в такcи и по дороге купить билет", - добавил он.

Я.МАЛИНОВСКИЙ не уточнил, когда покупка через мобильный станет доступна, заметив, что в текущем году компания намерена внедрить новую систему определения цены билетов.

"Она должна быть похож на ту, которая сейчас действует в авиасфере - цены билетов будут, в частности, зависеть от даты поездки, времени покупки билета и количества свободных мест", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году PKP Intercitу перевезла 36,6 млн. пассажиров, что составило почти 14% всех перевезенных пассажиров в Польше (4-е место в стране). В то же время с учетом длины трасс пассажирских перевозок компания заняла первое место с более 45% долей рынка.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши государственную компанию PKP и специализируется на перевозках пассажиров между крупнейшими польскими городами и международных сообщениях.

В прошлом году компания сократила чистый убыток почти в 4 раза, до около 8,5 млн. долларов при EBITDA более 200 млн. долларов и операционном доходе более 600 млн. долларов.