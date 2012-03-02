Штраф за неправильный спецсигнал на авто увеличивается в 50 раз - Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка установки и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В соответствии с изменениями, нарушение определенного порядка установки и использования на транспортных средствах специальных световых или звуковых сигнальных устройств - влечет за собой наложение штрафа от 2 с половиной тысяч до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

В законе отмечается, что это не касается автомобилей, используемых в политических акциях во время выборов, митингов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 7 декабря 2011 года.