Правительство ограничило время таможенного контроля контейнеров в портах

Правительство ограничило время таможенного контроля в портах товаров, которые перемещаются транзитом через таможенную территорию Украины в контейнере, четырьмя часами с момента подачи предусмотренных законодательством документов.

Согласно тексту постановления Кабмина №156 от 29 февраля 2012 года «О внесении изменений в Порядок перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом смешанном сообщении», такое ограничение устанавливается в случае проведения предварительного документального контроля.

Справка УНИАН. По данным Министерства инфраструктуры, существующая процедура оформления судов-контейнеровозов, а также товаров в контейнерах в Украине малоэффективна и не соответствует европейской и международной практике.

В частности, время обработки одного контейнера в украинских портах составляет от 10 часов до нескольких суток, в то время как в портах Евросоюза около 30 минут. Процент осмотра транзита в украинских портах составляет 20-50%, импорта - до 100%, в то время как в портах ЕС - 1% и 5% соответственно.