Завтра начнется профилактический ремонт дорожной сети Киева

В субботу, 3 марта, «Киевавтодор» начнет профилактический ремонт дорог города.

Работы по ликвидации ямочности будут выполнять во всех районах города, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, 3 марта будут ремонтировать улицы Васильковскую, Коминтерна, Льва Толстого, Дегтяревскую, Вышгородскую, Ленина, Скляренко, Бориспольскую, Бальзака, Курнатовского, Строителей, Заболотного, Набережно-Корчеватскую, Новопироговскуу, Богатырскую, Грушевского, Елены Телиги, Константиновскую, Межигорскую, Братиславскую, просп. 40-летия Октября, Победы, Воздухофлотский проспект, Кольцевую дорогу, Столичное шоссе, Надднепрянское шоссе, путепроводы возле станций метро «Позняки» и «Осокорки», и Новоконстянтиновский путепровод.

4 марта, в воскресенье, ремонтные работы будут выполняться на проспектах Краснозвездном, Палладина, Победы, на улицах Ялтинская, Славгородская, Кронштадская, Милославская, Курнатовского, Луговая, Драйзера, Богомольца, Шелковичная, Рыбальская, Мостицкая, Столичное шоссе, Набережное шоссе, Надднепрянское шоссе, Кольцевая дорога, на мосту Метро.

5 марта техника «Киевавтодора» будет работать на проспектах Науки, Воздухофлотском и Палладина, на улицах Тростянецкая, Микитенко, Соломенская, Дегтяревская, Кибальчича, Луговая, Цитадельная, Лейпцигская, Рыбальская, Арсенальная, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая, Кольцевой дороге, Столичном шоссе и на путепроводах Индустриальный и Караваевы дачи.

В коммунальной корпорации отмечают, что в первую очередь, работы осуществляются на улицах с интенсивным движением, на магистралях, где много маршрутов общественного транспорта. Дорожные службы ежедневно обследуют состояние дорог на предмет ямочности, выявляют повреждения и после проведения предварительной обработки пломбируют их с помощью литого и холодного асфальтобетона, поскольку при низких температурах можно работать только такими смесями.

Завершить плановый ремонт всех дорог Киева в «Киевавтодоре» планируют до 1 мая нынешнего года.