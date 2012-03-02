На ЛЖД создан оперативный штаб по подготовке к весеннему паводку

На Львовской железной дороге создан оперативный штаб для контроля за ходом работ по подготовке сооружений путевого хозяйства к проходу паводков.

Как сообщили в пресс-центре ГТОО "Львовская железная дорога", на магистрали ведутся работы по подготовке инженерных сооружений к пропуску ледохода и весеннего паводка.

На ЛЖД определили 134 потенциально опасных объектов во время паводка и ледохода. Сформировано 12 противоразмывных поездов, которые объединяют 53 единицы подвижного состава (39 платформ камня бутового, 3 платформы с щебнем и 11 крытых вагонов, заполненных мешками с песком) и создан запас инертного материала в местах складирования (станции Самбор, Стрый, Черновцы, Хриплин, Воловец ). Запас инертных материалов для борьбы с водой - 1216 куб. м камня бутового, 362 куб м щебня, 579 куб. м песка.

На шести объектах Львовской железной провели укрепительные работы с целью подготовки к прохождению ледохода и весеннего паводка. Укрепили опоры двух железобетонных мостов и трех металлических, а также 101 км земполотна на участке Самбор-Сянки.