ДЖД планирует привлечь кредит в размере 274 млн. грн.

Донецкая железная дорога планирует привлечь кредит сроком на 1 год в размере 274 млн. грн.

Об этом говорится сообщении, размещенном на портале госзакупок.

Согласно сообщению, финансовые ресурсы привлекаются для пополнения оборотных средств для перекредитования кредитных договоров.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).