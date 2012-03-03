В Тернополе разработана Концепция развития велосипедной инфраструктуры города на 2011-2016 годы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, документом предусмотрено строительство дорожек для проезда велосипедов в парковых зонах города и вокруг Тернопольского озера. Запланировано, что по этим дорожкам также смогут передвигаться на инвалидных колясках люди с особыми потребностями.

Кроме этого, в контексте подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года принято решение совместить велосеть города с дорогами области. Соответственно предусмотрено, что во время строительства и реконструкции автомобильных дорог области будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Сейчас уже построено более 5 км таких дорожек вдоль автомобильных дорог на подъездах к Тернополю.