В Севастополе введут «жёсткие штрафные санкции» к перевозчикам, укрывающим доходы

В Севастополе к перевозчикам, нарушающим трудовое законодательство и скрывающим доходы, будут применяться самые жёсткие штрафные санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ во время совещания с руководителями предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, а также с представителями контролирующих и правоохранительных органов.

«Налоговой администрацией, правоохранительными, контролирующими органами начаты жёсткие проверки вопросов легализации заработной платы, выплаты страховых, пенсионных, обязательных платежей в государственный и местный бюджеты. Штрафные санкции могут достичь миллионов гривень», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, «инспекторская проверка показала: «выручка» одной «маршрутки» за день равна сумме, которую показывают перевозчики за месяц». Это, по мнению вице-губернатора, «говорит о том, что средняя сумма дохода, показываемая перевозчиками за месяц в размере 2 тыс. 359 грн., не соответствует истинным доходам. При этом, самое низкое значение данного показателя составляет 894,72 грн.», - отметил С.САВЕНКОВ. Он также сообщил, что 9 из 14 перевозчиков Севастополя показывают заработную плану своих водителей меньше минимальной.

Кроме того, по словам заместителя руководителя города, вторым показателем нарушения перевозчиками законодательства является тот факт, что на некоторых транспортных предприятиях транспортных средств в 2-3 раза больше, чем работников предприятия.

«По итогам минувшего года на предприятиях транспортной отрасли установлено более 400 лиц, которые не были официально трудоустроены, на самом же деле их гораздо больше», - сказал С.САВЕНКОВ.

Также С.САВЕНКОВ пообещал, что в Севастополе цены на проезд в маршрутных автомобилях будут дифференцированы, с учётом интересов жителей города.

«Если человек едет 2-3 остановки, может быть, не брать с него полную стоимость?! На длинных маршрутах нужно применять дифференцированный подход, и брать плату в зависимости от длины маршрута. Если сами перевозчики не урегулируют этот вопрос, то мы привлечём Антимонопольный комитет», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, жалобы по поводу завышенной стоимости поступают от людей, пользующихся маршрутами на поселки Кача, Любимовка, Полюшко, Голландия. «С этих маршрутов и надо начать отработку дифференцированного подхода», - сказал чиновник.

Первый заместитель главы администрации поручил главам районов провести тщательный анализ работы «маршруток» и внести предложения по тарифам перевозок для создания удобств горожан.

С.САВЕНКОВ также отметил, что в Балаклавском и Нахимовском районах города, благодаря достигнутым договорённостям между руководством районов и перевозчиками-предпринимателями, снижены цены на проезд на ряде маршрутов, а также на отдельных участках маршрутов.

На совещании также отмечалось, что в 2011 год по итогам поступивших в прокуратуру города 200 жалоб о несоблюдении конституционных прав, 22 должностных лица - перевозчика привлечены к административной ответственности, возбуждено 3 уголовных дела.