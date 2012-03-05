В Польше объявлен национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы

Варшава. В Польше с сегодняшнего дня объявлен двухдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы, которая произошла 3 марта на юге страны.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО.

"Президент в воскресенье подписал распоряжение об объявлении 4-5 марта на территории Польши национального траура", - сказано в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 марта, около 21.00 в Шленском воеводстве на юге Польши столкнулись два пассажирских поезда "Перемышль-Варшава" и "Варшава-Краков", в которых ехали около 350 человек. В катастрофе погибли как минимум 16 человек.

По данным спасателей, более половины из 50 человек, попавших в больницы, имеют тяжелые травмы.

В катастрофе также пострадали 5 граждан Украины, которые получили легкие и средней тяжести травмы.

Справка УНИАН. Столкнувшиеся поезда принадлежат двум крупнейшим компаниям-конкурентам на рынке пассажирских железнодорожных перевозок в Польше: государственной PKP Intercity и Przewozy Regionalne, владельцем которой являются местные органы власти.

Польские СМИ назвали субботнюю катастрофу крупнейшей железнодорожной аварией с 1990 года.