Грузовые железнодорожные перевозки: подорожание будет постепенным

В конце прошлого года «Укрзализныця» создала Украинский транспортно-логистический центр (УТЛЦ) и занялась реструктуризацией грузовых перевозок. Нововведения в этом направлении вызвали открытое неприятие со стороны ряда игроков рынка. Сегодня, по заявлениям железнодорожников, им удалось решить основные спорные моменты. О первых результатах железнодорожной реформы в интервью УНИАН рассказал заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр Науменко.

- Петр Петрович, каковы планы железной дороги в этом году по формированию тарифной политики?

- В первую очередь, нужно повышать вагонную составляющую. Учитывая, что государственных денег на постройку нового подвижного состава нет, нужно заинтересовывать грузоотправителей и экспедиторов в приобретении собственного подвижного состава. Мы понимаем, что вагонной составляющей, которая была в нашем тарифе на уровне 15-16%, для этого не хватает. Даже с применением коэффициента 1,11-1,14 мы сможем повысить ее на 22%, чего недостаточно, чтобы строить новый подвижной состав и получать от него прибыль. В России вагонная составляющая тарифа равна 44%, наши расчеты показывают, что она должна быть, как минимум, 40%. Такой уровень позволит приобретать полувагоны и в течение 7-8 лет окупать их. Но это серьезные инвестиции. Мы должны построить такую тарифную политику, которая бы позволила без толчков, принудительных действий давать возможность приобретать подвижной состав и зарабатывать на перевозках.

- Насколько вырастут тарифы на грузовые перевозки в 2012 году?

- У нас есть тариф инвентарного вагона, к которому мы применяем коэффициент 1,11-1,14 - за возврат порожнего вагона в зависимости от расстояния. На 2012 год мы заложили постепенное повышение тарифов, начиная с марта и до конца года, на 5,6%. В целом, по итогам года, если сравнить декабрь 2011-го к декабрю 2012-го, повышение составит 12,2%.

- Грузоотправители возмущались введением платы за пробег порожнего вагона. Насколько это необходимо?

- Украинский транспортно-логистический центр и вагонные компании на сегодня уже получают информацию о финансовых результатах операций: сколько вагон прошел в порожнем состоянии, сколько в груженом, и видят, что груженый пробег - доходная часть, а порожний - расходная. Удорожание грузовых перевозок происходит за счет введения платы за возврат порожнего вагона. Сейчас порожний пробег составляет около 61% груженого. Расчеты свидетельствуют, что нам достаточно сегодня ввести коэффициент за возврат порожнего вагона в зависимости от расстояния. До 300 км мы можем применять коэффициент 1,11, свыше 300 км коэффициент составляет 1,14 к тарифу. За счет этих коэффициентов мы можем возвращать вагоны обратно, а также обеспечиваем компании вагонную составляющую в тарифе для содержания подвижного состава.

- Что еще повлияло на повышение тарифов?

- В 2011 году 55% процентов перевозок осуществлялись через экспедиторские компании. Сегодня ситуация не изменилась. Экспедиторские компании к нашим тарифам добавили свой заработок. Конечно, они могут выставлять разные цены, но рынок их уровняет. Так, в прошлом году экспедиторские компании повышали наш тариф, который существовал для инвентарного вагонного парка, приблизительно в 1,9-2,5 раза. Инвентарного парка «Укрзализныци» не хватало, и частный бизнес со своими вагонами занял данный сегмент. Но рынок, который массово перевозит грузы, не хочет отказываться от инвентарного вагона, который может быть намного дешевле. В 2012 году мы провели множество встреч с перевозчиками, экспедиторами, грузоотправителями, различными ассоциациями. Можно сказать, что все вопросы сняты, диалог продолжается. Основные участники железнодорожных перевозок всегда знают, куда обратиться и как получить нужную информацию.

- Какие основные итоги первых месяцев работы Украинского транспортно-логистического центра?

УТЛЦ юридически был создан в ноябре, заработал он в январе. В кратчайшие сроки был подобран коллектив профессионалов, создана специальная программа, позволяющая перевести сопровождение грузов в электронный вид, а также осуществлять оперативный контроль вагонного парка. Кроме того, практически завершена передача вагонов из инвентарного парка в частный парк. Мы определили правила игры между УТЛЦ, дорогами и вагонными компаниями.

- Каким вагонным парком оперирует УТЛЦ?

На рынке могут работать 56 тысяч полувагонов, но при этом в среднем в сутки 13-14 тысяч вагонов находятся в неисправном состоянии.

- Какие основные задачи УТЛЦ?

- Одна из основных задач, которая стояла перед УТЛЦ, - управление отечественным вагонным парком за пределами Украины. Там он становится добычей иностранных железнодорожных администраций, которые используют его очень дешево. Плата за использование инвентарного парка за пределами страны не покрывала и 15% расходов, которые идут на его содержание. Сегодня мы можем сказать, что наши вагоны, которые выходят за рубеж, абсолютно управляемые. Если же возникают случаи, когда наши вагоны забирают под погрузку в несанкционированных направлениях, мы ведем жесткую работу с соответствующими железнодорожными администрациями.

- Как быстро возвращается вагон из-за рубежа?

- Наш полувагон за пределами Украины находится ровно столько, сколько предусмотрено технологическими нормами. Среднее время для крытого вагона – 47 суток, платформы - более 34 суток. Например, на сегодня за пределами Украины находятся более 1 тысячи платформ и 1600 крытых вагонов. Полувагон мы можем держать на территории Украины для отечественных предприятий. Нужно учитывать, что многие наши предприятия работают на экспорт и необходимо обеспечивать их потребности в вагонах.

- Как повлияла реформа грузовых перевозок на состояние вагонного парка?

Мы начинаем серьезную работу по подготовке подвижного состава. Компании, созданные на базе ДВРЗ и «Укрспецвагона», будут иметь на балансе вагонный парк, но ремонтировать вагоны, готовить их под погрузку будут дороги. Вагонная компания будет это оплачивать. Не секрет, что на сегодня парк имеет износ до 86%. Для того, чтобы привести его в порядок, нужны очень серьезные капитальные вложения, люди, производственные мощности.

- Может ли бизнес на грузовых железнодорожных перевозках заинтересовать инвестора?

- Из-за недостаточной вагонной составляющей в тарифе украинский рынок для вагоностроителей становится неинтересным, его перебирает на себя Россия. На территории РФ с учетом тарифов бизнес железнодорожных перевозок становится привлекательным, компании, приобретая вагоны, могут на них зарабатывать на протяжении многих лет: срок эксплуатации новых типов полувагонов - 34 года. Потенциальный инвестор учитывает, что основная масса полувагонов, которые сегодня имеются в наличие у Украины, получены в наследство от СССР еще в начале 90-х годов, они дорабатывают свой срок. Через 3-4 года мы должны будем списать по сроку службы более 30 тысяч вагонов.

- Спасибо за беседу.

Анна Левченко (УНИАН)