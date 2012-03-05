ЮЖД построила контактную сеть на участке Полтава-Красноград-Лозовая

Согласно заданию Генерального директора «Укрзалізниці» Владимира Козака, Южная железная дорога первого марта на участке Полтава - Красноград - Лозовая закончила строительство контактной сети по маршруту, где в мае т.г. пойдут скоростные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЖД.

По состоянию на 01.03.2012 на участке Полтава – Красноград выполнены следующие работы:

установлено - 1368 шт. фундаментов из 1368 шт. (100%);

- 2887 шт. опор контактной сети из 2887 шт. (100%);

-494 шт. анкеров из 494 шт. (100%);

смонтировано - 494 шт. оттяжек из 494 шт. (100%);

На участке Красноград – Лозовая выполнены следующие работы:

установлено - 1162 шт. фундаментов из 1162 шт. (100 %);

- 3098 шт. опор контактной сети из 3098 шт. (100 %);

- 554 шт. анкеров из 554 шт. (100 %);

смонтировано - 554 шт. оттяжек из 554 шт. (100 %);

В течение марта будут завершены работы по регулировке контактной сети на перегонах данного направления, а также по раскатке несущего троса, контактного провода и проводов ДПР на станции Красноград (строительная часть, то есть установка фундаментов, опор контактной сети, анкеров, оголовков, жестких поперечин здесь уже закончена).

Подача напряжения в контактную сеть планируется 30 марта.

Что касается Лозовой, станции стыкования двух родов тока, то работы по электрификации здесь будут завершены в начале мая. При этом реконструированная тяговая подстанция Лозовая, на которой были заменены два силовых трансформатора и построено распределительное устройство 27,5 кВ, уже принята комиссией в эксплуатацию — как и новые тяговые подстанции на станциях Красноград и Сахновщина. А комиссионная приемка тяговой подстанции Карловка состоится 13 марта.

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2012 Южной дорогой были «с нуля» построены четыре стационарные тяговые подстанции — на ст. Красноград, Сахновщина, Карловка (направление Полтава — Красноград—Лозовая), а также подстанция Сагайдак (направление Гребенка — Полтава), которая с февраля т.г. уже работает на тягу поездов. При этом за все предыдущие 20 лет было построено всего две стационарные тяговые подстанции – в Ромодане (2002 г.) и Полтаве (2007 г.).

Все четыре новые стационарные тяговые подстанции блочно-модульного типа. Здесь используется самое современное оборудование: элегазовые выключатели, компактные распредустройства всех напряжений и т.д., что на порядок повышает надёжность тягового электроснабжения и снижает эксплуатационные расходы (фирма-производитель дает гарантию безотказной работы 25 лет). Мощность тяговых подстанций учитывает перспективу развития инфраструктуры железной дороги и региона в целом. К примеру, мощность двух трансформаторов подстанции Красноград составляет 80 МВт (для сравнения: мощность Красноградской районной подстанции — 16 МВт).

Справочно: эксплуатационная протяженность участка Полтава — Красноград — Лозовая составляет 176 км; развернутая – 314 км.