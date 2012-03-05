ЮЖД в 2011 году увеличила перевозку грузов на 1,9 млн. тонн

В 2011 году Южная железная дорога погрузила 29,9 млн. тонн, что выше показателя 2010 года на 1,9 млн. тонн, технического плана – на 779 тыс. тонн и финансового плана по отправлению грузов – на 778 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЖД.

По их данным, 2011 год стал одним из самых напряженных для Южной железной дороги в плане обеспечения грузовых перевозок в связи с проведением работ по электрификации участков Полтава-Кременчуг и Полтава-Лозовая. Однако, благодаря совместным усилиям работников всех хозяйств, при безусловном соблюдении безопасности движения и охраны труда, Южная железная дорога обеспечила потребности в грузовых перевозках и повысила уровень выполнения эксплуатационных показателей.

По сравнению с 2010 годом значительно возросла погрузка таких номенклатур, как руда, строительные грузы, промышленное сырье, минеральные удобрения, зерно, сахарная свекла.

Также, по сравнению с показателем 2010 года, в 2011 году увеличен грузооборот на 3,3%, отправление грузов - на 6,9%, улучшены все показатели использования локомотивов, ускорен на 0,23 суток оборот вагона.

Для максимального использования пропускной способности железнодорожных участков проводилась работа по увеличению средней массы поезда. В 2011 году было проведено 36 тыс. 623 тяжеловесных поезда, экономия составила 10 тыс. 240 локомотиво-выдач (28 в сутки).

На участке Купянск-Сортировочный-Основа проведено 137 поездов массой 8000 тонн. На участке Основа-Ворожба проведено 103 поезда массой 7000 тонн.