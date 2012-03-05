Через 3-4 года срок эксплуатации более половины украинских полувагонов будет завершен

Cрок эксплуатации более 30 тыс. украинских полувагонов из 56 тыс. полувагонов, которыми сегодня оперирует Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), через 3-4 года будет завершен.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

«Основная масса тех полувагонов, которые мы получили от СССР в начале 90-х годов, свой срок дорабатывает. Через 3-4 года больше 30 тыс. вагонов, которые сегодня есть, мы должны будем списать по сроку службы», - сказал он.

П.НАУМЕНКО также сообщил, что «Укрзализныця» отказалась от стратегии продления сроков службы вагонного парка за счет ремонтов и приняла решение об обновлении вагонного парка за счет приобретения новых вагонов.

«Если мы будем продлевать срок службы, это будет невыгодно. Сегодня нужно повышать скорости, поднимать грузоподъемность, чтобы вагоны меньше заходили в ремонт, чтобы не направлять на ремонт после каждого рейса», - сказал он.

По словам П.НАУМЕНКО, на сегодняшний день «около 40% полувагонов работают сверх нормы после продления основного срока службы».

Он также отметил, что из 56 тысяч полувагонов, которыми оперирует «Укрзализныця», около 13 тыс. находятся в неисправном состоянии.

Подробнее о стратегии «Укрзализныци» по обновлению вагонного парка читайте на сайте «УНИАН. Экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/121640.