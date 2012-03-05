Исполняющей обязанности гендиректора «Укрпочты» назначена Плотникова

Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 01.03.2012 г. № 38-О Оксана ПЛОТНИКОВА назначена исполняющей обязанности генерального директора государственного предприятия «Укрпочта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

О.ПЛОТНИКОВА родилась в августе 1971 года. Работала на руководящих должностях в ряде компаний, в 2010-2011 гг. занимала должности заместителя министра транспорта и связи, а также министра инфраструктуры.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, является национальным оператором почтовой связи Украины. В состав предприятия входят свыше 14 тысяч почтовых отделений по всей территории страны, на предприятии работают 98 тысяч работников. В целом "Укрпочта" предлагает потребителям около 50 видов услуг.