Украина и Франция заключили соглашение о размещении украинского спутника в 2013 году

Администрациями связи Украины (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины) и Франции заключено соглашение о размещении украинского спутника в позиции 48° с. д. в 2013 году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи.

В соответствии с достигнутыми договоренностями компания EUTELSAT S.A. (французский провайдер спутниковой связи, один из трех ведущих мировых спутниковых операторов) предоставит государственному предприятию «Укркосмос» частотный ресурс в орбитальной позиции 48° с. д. для украинского телекоммуникационного спутника. Первый в истории независимой Украины отечественный телекоммуникационный спутник «Лыбидь» планируется запустить ракетоносителем Zenit из космодрома Байконур в четвертом квартале 2013 года.

Таким образом, Украина получила более выгодную частотно орбитальную позицию для собственного телекоммуникационного спутника. Спутник будет обеспечивать работу 30 передатчиков в диапазоне частот Ku (11, 12 и 14 Ггц), предназначенных для предоставления услуг спутникового телевидения, широкополосного доступа к сети Интернет и связи VSAT (Very Small Aperture Terminal) в трех регионах: Центральная и Восточная Европа, включая Турцию, Центральная и Западная Африка, а также Индия.

В настоящее время компания EUTELSAT S.A. завершила перевод в орбитальную позицию 48° с. д. действующего спутника EUTELSAT W2M. В соответствии с договоренностями ГП «Укркосмос» получит ресурс на этом спутнике для предоставления услуг пользователям Украины.

Как отмечается в сообщении, «запуск украинского телекоммуникационного спутника в орбитальную позицию 48° с. д. является важным шагом в развитии современных телекоммуникационных услуг в Украине», а также долгосрочного сотрудничества между Администрациями связи Украины и Франции в рамках взаимодействия между ГП «Укркосмос» и компанией EUTELSAT S.A.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинский спутник «задвинули» на дальнюю орбиту еще до запуска