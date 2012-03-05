Киевлянам обещают движение пассажирского транспорта с интервалами не больше 7 минут

Власть Киева планирует обеспечить в ближайшем будущем движение городского пассажирского транспорта с интервалами 6-7 минут вместо нынешних 15-18.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом в прямом эфире телеканала «Киев» заявил начальник Главного управления транспорта и связи КГГА Евгений ВОДОВОЗОВ.

По его словам, сокращение интервалов движения станет возможным благодаря обновлению парка общественного транспорта.

«Этот год – год значительных реформ в транспортной системе Киева. Мы подошли к реализации двух важных соглашений, одно из них ЕБРР, которое обеспечит поставку 202 троллейбусов и 185 автобусов, второе – на приобретение 77 троллейбусов сверхбольшой вместимости. Уже завтра первая партия автобусов и троллейбусов – около 100 единиц, выйдет на линии. Мы хотим сделать так, чтобы интервал движения на всех маршрутах сократился с 15-18 минут до 6-7 минут», – подчеркнул он.

Е.ВОДОВОЗОВ также добавил, что по большим улицам города должны двигаться только большие автобусы, а маленькие маршрутки должны остаться как связующие звенья на территориях микрорайонов – там, где людей необходимо подвозить к метро или к общегородскому общественному транспорту.