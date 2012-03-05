Верховная Рада отремонтирует свои авто за 2,5 миллиона

Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады по результатам торгов заключила договоры на закупку автозапчастей к автомобилям марок Skoda, Opel и Toyota на 1 млн. 804 тыс. 705 грн. и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту пассажирских автомобилей марки Mercedes на сумму 673 тыс. 288 грн. бюджетных средств.

Об этом «Комментариям» сообщили в Министерстве экономики Украины.

В частности, до конца текущего года в ООО «Газ-автозапчасти» закуплены автозапчасти к легковым автомобилям Skoda Octavia (2004р. в., тип двигателя AKL) - 198 наименований; в ПП «Автодом"к легковым автомобилям Opel Omega (2002р. в., тип двигателя Z22XE) - 215 наименований и к автомобилям Toyota (2004р. в., тип двигателя 2AZFE) - 234 наименования.

Договоры подписаны 29 февраля 2012 года.

Закупочная процедура прошла по системе открытых торгов.

Кроме того, ремонт легковых автомобилей марки Mercedes до конца года должно выполнить ООО «Компания «Укрпромпостач».

Закупочная процедура прошла по системе открытых торгов.

Договор подписан 28 февраля 2012 года.