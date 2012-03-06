Причиной столкновения поездов в Польше, скорее всего, стала ошибка диспетчера - следствие

Варшава. Причиной столкновения пассажирских поездов в Польше 3 марта, в результате которого погибли 16 человек, скорее всего, стала ошибка одного из диспетчеров движения железнодорожного транспорта.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Ченстохова, которая расследует дело, Ромуальд БАСИНСКИЙ.

Пресс-секретарь отметил, что к таким выводам пришли следователи на основании собранных материалов. Предполагаемый виновник столкновения задержан.

«Он (задержанный диспетчер - УНИАН) сделал ошибку, вследствие которой поезд поехал по пути, которым не должен был ехать. Это – ошибка человека, приведшая к катастрофе», - сказал Р.БАСИНСКИЙ.

Он также сообщил, что диспетчеру, возраст которого - более 50 лет, стало плохо после задержания, и его доставили в больницу, где медики сказали следователям, что состояние подозреваемого не позволяет провести допрос.

«Прокуратура контактирует с врачами, и как только его состояние улучшится, задержанного сразу допросят в качестве обвиняемого», - сказал он.

Р.БАСИНСКИЙ также отметил, что диспетчер обвиняется в "неумышленном причинении железнодорожной аварии", за что польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 месяцев до 8 лет.

По словам представителя прокуратуры, второй диспетчер, которая также была задержана в рамках расследования субботней катастрофы, является свидетелем по делу, и после завершения соответствующих процедур ее отпустят.

«Говорю об этом с 99% уверенностью, потому что сейчас ее еще допрашивают в качестве свидетеля», - заявил Р.БАСИНСКИЙ.

Он также не подтвердил сообщения польских СМИ, что обвиняемый якобы пытался фальсифицировать документацию, связанную с его работой в субботу, 3 марта. По словам пресс-секретаря, это окончательно выяснится после проведения соответствующей экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 3 марта около 21.00 в Шленском воеводстве на юге Польши столкнулись два пассажирских поезда "Перемышль - Варшава" и "Варшава - Краков", в которых ехали около 400 человек. В катастрофе погибли по меньшей мере 16 человек. В польских больницах остаются 49 из 57 пострадавших.

В железнодорожной катастрофе пострадали и пятеро граждан Украины, все они пока что также остаются в больницах.