Первый двухэтажный электропоезд «ŠKODA», приобретенный Южной железной дорогой, прибудет в Харьков в 20-х числах марта, а первый рейс с пассажирами запланирован на средину мая

Как сообщает пресс-служба Южной железной дороги (ЮЖД), в 20-х числах марта на железнодорожном испытательном полигоне компании «ŠKODA TRANSPORTATION a.s.» в Цергенице (Чехия) начнутся испытания второго поезда, изготовленного по заказу ЮЖД.

В ходе испытательных прогонов по большому (протяженность 13,2 км) и малому (4,5 км) кольцевым путям чешские специалисты проверят работу электрооборудования, экипажной части и тормозных систем электропоезда.

На ЮЖД в ремонтно-экипировочном депо (РЭД) Харьковского вагонного участка проводится реконструкция и создается Сервисный центр «ŠKODA». Всего здесь будет четыре сервис-центра — кроме сервисной группы чешского производителя, в РЭДе также разместятся представители фирмы «Хюндай», Крюковского вагонзавода, поставщиков технологического оборудования.

По словам начальника ЮЖД Виктора ОСТАПЧУКА, после окончания таможенных процедур будут проведены приемочные типовые испытания, приемка электропоездов Межведомственной комиссией Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), опытная эксплуатация без пассажиров.

Напомним, что специально по заявке ЮЖД в поездах ŠKODA, предназначенных для Украины, предусмотрены два места для членов локомотивных бригад, в то время, как в других странах такие поезда ездят по коротким маршрутам и управляются в «одно лицо», а также наличие буфета.

Справка УНИАН. Двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока серии EJ 675, производства «ŠKODA VAGONKA a.s.» предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенного комфорта, с максимальной эксплуатационной скоростью до 160 км/час по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках колеи с постоянным и переменным током.

В состав электропоезда входят шесть двухэтажных транспортных единиц, включающих два головных моторных вагона с кабинами управления, устанавливаемых в начале и в конце состава, и четыре промежуточных безмоторных вагона. Вагоны электропоезда соединяются между собой через полуавтоматическую беззазорную жесткую сцепку, а на головных вагонах (по концам поезда) устанавливаются автоматические сцепки, с возможностью сцепления с автосцепкой типа СА-3 через адаптер.