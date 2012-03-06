Поезд "Викинг" в феврале перевез в направлении Беларуси и Литвы 256 контейнеров

Поезд комбинированного транспорта "Викинг" в феврале текущего года перевез в направлении Беларуси и Литвы 114 двадцатифутовых и 142 сорокафутовых контейнеров - в 4,8 раза больше, чем в январе.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), среди основных грузов «Викинга» были изделия из черных металлов и каучук.

Также в составе поезда "Викинг" перевозились пустые контейнеры назначением в Беларусь и Литву под погрузку с последующей их выгрузкой на станциях Украины.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта "Викинг" начал регулярное курсирование по территории Украины по установленному графику движения, независимо от количества вагонов, c 19 января 2012 года. Поезд работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 1 февраля 2012 года тарифная комиссия «Укрзализныци» ввела 20% скидку на экспортно-импортные контейнерные перевозки по территории нашей страны в составе этого поезда.