Парк частных полувагонов в Украине составляет около 32 тыс. единиц

Парк частных полувагонов в Украине на сегодняшний день составляет около 32 тысяч единиц.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на директора госпредприятия "Украинский транспортно-логистический центр" Владимира ИВАЩУКА.

«Сейчас парк частных полувагонов составляет около 32 тыс. Только крупные предприятия могут позволить себе иметь свой парк и то лишь для перевозки собственной продукции — например, предприятия ГМК», - сказал он.

Он также отметил, что при существующих на сегодня тарифах на перевозки и размере вагонной составляющей, которая заложена в тарифе, «окупаемость нового вагона, с учетом обслуживания кредита на покупку, делает неинтересной закупку собственного парка».

«Предприятия надеются, что железная дорога предоставит им вагон. О закупке вагонов для того, чтобы быть оператором наравне с УЗ, пока не может быть и речи, это невыгодно», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укразлизныця» в 2011 году начала реформу грузовых железнодорожных перевозок, в рамках которой созданы государственные вагонные железнодорожные компании. На баланс этих компаний переводятся грузовые вагоны инвентарного парка «Укрзализныци». Эти компании начали работу с января 2012 года.

Кроме того, реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. единиц.