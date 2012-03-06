В Киеве выпустили на маршруты более 100 новых автобусов и троллейбусов

В Киеве торжественно выпустили на 17 маршрутов 102 новых автобуса и троллейбуса.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись сегодня перед национальным комплексом «Экспоцентр Украины» при участии представителей столичной власти во главе с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ.

Руководитель горадминистрации отметил, что выбирались самые проблемные маршруты, на которых будут курсировать новые автобусы и троллейбусы, по результатам анализа обращений киевлян в саll-центр.

“Это уже конкретный, практический шаг в реализации наших программ, связанных с состоянием общественного транспорта в Киеве. Сегодня мы выпускаем на линию первые 102 единицы автобусов и троллейбусов. Мы будем это делать на протяжении 4-х месяцев каждый месяц, опять же приблизительно по 100 единиц техники. Таким образом ко Дню города, до конца мая, максимум к Евро-2012 мы будем иметь в столице Украины 400-450 единиц нового общественного транспорта”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, власть Киева продолжит работу по обновления парка предприятия “Киевпасстранс”.

А.ПОПОВ выразил уверенность, что новые автобусы и троллейбусы понравятся киевлянам. “Убежден, что мы сможем в условиях конкуренции заменить тот уже устаревший и несовременный транспорт, которым также перевозят жителей Киева, таким, каким вы сейчас видите”, - отметил он.

По словам председателя КГГА, предполагается, что благодаря тем 400 новым автобусам и троллейбусам, которые выйдут на маршруты на протяжении в ближайшие три месяца, удастся сократить интервал движения городского транспорта в 2,5 раза - до 3-7 минут на разных маршрутах, а также увеличить объемы пассажироперевозок.

Так, уже с сегодняшнего дня дополнительно 6 новых троллейбусов будут курсировать по маршруту № 3 (Зализнычный массив – Дворец спорта), на котором раньше курсировали 12 машин. На этом маршруте подвижной состав будет обновлен на 100%.

Также полностью обновить подвижной состав решено на маршруте № 14, который пролегает от Ботанического сада до Центрального железнодорожного вокзала.

На маршрут № 27 (ДСК-3 – ст. метро «Петровка») вместо 26 троллейбусов сегодня выйдут 38. В результате на этом маршруте интервал движения сократится до 3-4 минут.

На маршруте № 37 количество троллейбусов увеличится на 5 единиц – теперь от ул. Милославской до ст. метро «Лесная» и в обратном направлении будут курсировать 18 троллейбусов.

На маршруте № 46 (ул. Милославская – Ленинградская площадь) будут курсировать 7 новых троллейбусов – в целом 20 машин.

На три единицы увеличится количество подвижного состава, который выходит на троллейбусный маршрут № 41 (ст. метро «Святошино» – ул. Тулузы), – теперь пассажиров будут обслуживать 14 троллейбусов.

Также по просьбе киевлян новые автобусы решено направить в первую очередь на те маршруты, которые связывают жилые массивы со станциями метро или с центром.

Так, 9 автобусов сверхбольшой вместимости добавят с сегодняшнего дня на маршрут № 23 (ул. Симиренко – ул. Салютная), где до сих пор курсировали всего 5 машин.

14 больших автобусов дополнительно выйдут на маршрут № 69 – в целом от ул. Литвиненко-Вольгемут до ст. метро “Дворец спорта” будут курсировать 24 автобуса.

От ст. метро “Черниговская” до ул. Бассейная (маршрут № 55) теперь будут курсировать 14 автобусов, тогда как ранее их было только 7.

От Ботанического сада до Контрактовой площади по маршруту № 62 будут курсировать 10 автобусов – вдвое больше, чем до сих пор.

На маршрут № 90 (Интернациональная площадь – ул. Григоровича-Барского) дополнительно вышли 6 автобусов (ранее по маршруту курсировали только 4).

Прибавили подвижной состав и на маршрут № 45 – отныне от ст. метро «Харьковская» до просп. Григоренко будут курсировать 17 автобусов, что на 10 больше, чем раньше.

На маршрут № 21 с сегодняшнего дня будет выходить на 7 автобусов больше, то есть пассажиров от ст. метро «Петровка» до ул. Милославской будут перевозить 15 больших автобусов. Такое же количество машин вышло также на маршрут № 99, на котором раньше было 9.

Также 19 автобусов вышли на маршрут № 102 - от Виноградаря до кинотеатру «Братислава». Раньше на маршруте пассажиров обслуживали 16 машин.

Как напомнили в КП “Киевпасстранс”, в 2007 г. было заключено соглашение с Европейским банком реконструкции и развития относительно приобретения на кредитные средства, выделенные банком, 185 современных автобусов и 202 троллейбусов.

На прошлой неделе первая партия этих машин была презентована в Киеве общественности и руководству города. Автобусы – производства Минского автомобильного завода, троллейбусы – корпорации “Богдан”.