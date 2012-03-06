Киевсовет 15 марта поговорит о долге перед ЮЗЖД за обслуживание городской электрички

Киевсовет на ближайшей сессии 15 марта должна принять решение о погашении части долга города перед Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) за обслуживание городской электрички.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ.

“Мы 15 марта на сессии Киевсовета примем решение относительно наших взаиморасчетов с железной дорогой. Где-то на 17 млн. грн. в ближайшее время решим проплаты за те услуги, которые уже предоставлены нам. И таким образом будем двигаться дальше в нормальных деловых, партнерских отношениях”, - сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА заверил, что электричка и в дальнейшем будет работать для киевлян.

По его словам, в настоящее время поезда стали ходить реже, поскольку один из них находится на техническом обслуживании. “У нас идет процесс, который должен быть. В том смысле, что техническое состояние поездов нуждается периодически в техническом осмотре. И сейчас этот поезд находится на ремонте”, - сказал председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля с.г. Юго-Западная железная дорога проинформировала, что КП «Киевпасстранс» за 2011 год задолжало ей 29 млн. грн. за обслуживание городской электрички.

Долг «Киевпасстранс» за январь 2012 года за эксплуатацию и проведение технического обслуживания ремонта подвижного состава городской электрички составлял около 5 млн. грн.

22 февраля с.г. председатель КГГА А.ПОПОВ в эфире телеканала “Киев” пообещал, что столица погасит существующий долг перед Юго-Западной железной дорогой за обслуживание подвижного состава городской электрички в ближайшее время.

Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс». С января по сентябрь 2011 года работали две станции городской электрички - «Киев-Петровка» и «Троещина». В октябре 2011 года было открыто еще 12 станций городской электрички.

С января 2012 года передвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов передан на баланс КП «Киевпасстранс». «Киевпасстранс» несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

ЮЗЖД отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.