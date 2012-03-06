С 5 по 9 марта в Чехии на базе компании «ŠKODA VAGONKA a.s.» проводится обучение машинистов электровозного депо Харьков-«Октябрь» Южной железной дороги, которым совсем скоро предстоит водить новейшие чешские составы.

Об этом сообщает пресс-центр ЮЖД.

По их данным, группу из 8-ми специалистов Южной дороги возглавляет машинист-инструктор Андрей Протанский. В течение этой недели он и его коллеги — машинисты Олег Григоркевич, Евгений Каленник, Владислав Шевченко, Владимир Гранкин, Валерий Томилин, Михаил Левандовский, Сергей Болгов при помощи чешских специалистов углубляют свои теоретические знания и получают навыки практического вождения на железнодорожном испытательном кольце в Цергенице.

Между тем многоступенчатая подготовка машинистов для обслуживания электропоездов «ŠKODA» началась на Южной дороге почти год назад. Машинисты электровозного депо «Октябрь» сначала прошли психологический отбор, очень жесткую медицинскую комиссию на базе дорожной поликлиники и Центральной клинической больницы «Укрзализницы» (ЦКБ-5). В результате были отобраны 14 человек, которых с 1 июня направили на пятимесячную переподготовку в Лубенский центр профессионального образования. После прохождения теоретического курса и практики «октябрята» сдали экзамены, получили право управления электропоездами. Кстати, в дорожном центре на тот момент уже имелись техническая литература, видеоматериалы, плакаты по чешскому составу, так что машинисты имели возможность, кроме всего прочего, изучать и особенности эксплуатации «ŠKODA».

Следующий этап подготовки проходил на базе депо «Октябрь», где были организованы технические занятия по изучению особенностей двухсистемных двухэтажных электропоездов. И вот — визит в Чехию.

Как сообщает пресс-служба ЮЖД, сотрудничество ЮЖД с чешскими партнерами имеет давнюю полувековую историю. Еще в шестидесятые годы в электровозном депо Харьков-«Октябрь» осваивали чешские локомотивы серий ЧС-1, ЧС-2 и ЧС-3. Тогда харьковчане совместно со специалистами «Шкоды» разработали и внедрили почти 70 рационализаторских предложений по улучшению конструкции новых локомотивов, так что чехи даже называли наше депо филиалом своего завода.

С 26-го по 30 марта в Чехии будет обучаться вторая группа работников электровозного депо Харьков-«Октябрь»: специалисты по ремонту (главный технолог депо Андрей Кривенко, мастер Владимир Фролов, слесари по ремонту подвижного состава Николай Чумаченко и Владимир Сыров), а также машинисты Владимир Котлобай и Геннадий Иванисов.

Справка УНИАН. Первый двухэтажный электропоезд «ŠKODA», приобретенный Южной железной дорогой, вышел в Чехии на испытания, а в Харькове решаются вопросы организации технического обслуживания и эксплуатации этих скоростных поездов.

В Харьков первый электропоезд «ŠKODA» прибудет в двадцатых числах марта по железной дороге (тогда же на кольце в Цергенице начнутся испытания второго электропоезда).

Двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока серии EJ 675, производства «ŠKODA VAGONKA a.s.» предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенного комфорта, с максимальной эксплуатационной скоростью до 160 км/час по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках колеи с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

В состав электропоезда входят шесть двухэтажных транспортных единиц, включающих два головных моторных вагона с кабинами управления, устанавливаемых в начале и в конце состава, и четыре промежуточных безмоторных вагона. Вагоны электропоезда соединяются между собой через полуавтоматическую беззазорную жесткую сцепку, а на головных вагонах (по концам поезда) устанавливаются автоматические сцепки, с возможностью сцепления с автосцепкой типа СА-3 через адаптер.