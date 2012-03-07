Одесские железнодорожники готовы к приему электропоездов Huyndaі

Хозяйство мотор-вагонного депо Одесса-Застава-1 Одесской железной дороги готово (ОЖД) к выполнению работ по подготовке к транспортированию электропоездов «Huyndaі», сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Сейчас специалисты структурных подразделений предприятия, в частности, службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений, путевой машинной станции №261 (станция Усатово) и работники депо закончили текущий ремонт цехов и тракционных путей, находящихся непосредственно в депо.

В отремонтированных цехах поезда, которые поступят из Южной Кореи, будут готовить к дальнейшей транспортировке по железнодорожным путям, в частности к станции Харьков. Все необходимые технические условия для обеспечения электропоездов фирмы «Huyndaі» сжатым воздухом и электроэнергией работниками депо выполнены, в том числе установлены новые осветительные приборы. Также проложены дополнительные пути для формирования и отстаивание электропоездов, поставлены новые шпалы и стрелочные переводы.

Рабочие места и комнаты для отдыха также готовы к приему иностранных коллег-железнодорожников.

Напомним, первые два скоростных поезда производства «Hyundai Rotem» должны поступить в Украину через Одесский морской торговый порт в середине марта, еще два - в середине апреля.

По словам заместителя генерального директора «Укрзализныци» Леонида Лобойко, поезда будут курсировать в режиме маятника между городами Киев-Полтава-Харьков, Киев-Полтава-Донецк и Киев-Львов. Еще 4 электропоезда, которые поступят после футбольного чемпионата, будут курсировать от Киева до Днепропетровска и Одессы.

13 февраля Одесский порт посетили представители компании «Hyundai Rotem», которые ознакомились с условиями приема поездов. Как отметили в ходе встречи наши гости, технические условия приема заказанных Украиной Южной Корее поездов их полностью удовлетворяют.