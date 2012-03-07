Крюковский ВСЗ поставит в Кению 1000 грузовых вагонов

Крюковский вагоностроительный завод заключил предварительное соглашение о поставке в Республику Кения 1000 грузовых вагонов различных типов, комплектующих и запасных частей к подвижному составу на сумму около 60 млн. долл. США.

Как говорится в сообщении посольства Украины в Республике Кения, переданном агентству УНИАН, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров делегации Крюковского вагоностроительного завода с руководством Кенийской национальной торгово-промышленной палаты, корпорацией «Кения Релвейз Корпорейшн» (Kenya Railways Corporation) и консорциумом «Риф Вэлли Рейлвейз Консорциум» (Rift Valley Railways Consortium), который является монополистом в перевозках грузов по железной дороге Момбаса (Кения) - Кампала (Уганда).

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили возможность окончательной комплектации и сборки вагонов на территории Кении.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.