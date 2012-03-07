ПЖД за январь-февраль перевезла в дальнем сообщении 1,934 млн. пассажиров

Приднепровская железная дорога за январь-февраль 2012 г. перевезла 1,934 млн. пассажиров в дальнем сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В феврале объемы пассажирских перевозок магистрали составили 937 тыс. человек.

В течение месяца через Интернет пассажиры заказали 15 656 билетов, что на 516 билетов больше, чем в феврале 2011 г. и на 495 билетов больше, чем в январе 2012 г.

По информации пресс-центра ПЖД, за два месяца т. г. пассажиры заказали онлайн 30 тыс. 817 билетов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7%, по сравнению с 2010 годом, - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.