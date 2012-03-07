ПЖД в феврале сократила грузоперевозки на 4,2% - до 8,133 млн. тонн

В феврале 2012 года Приднепровская железная дорога сократила объемы грузоперевозок на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 8,133 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, за февраль 2012 года магистраль перевезла: каменного угля - 1 млн. 155,1 тыс. тонн, кокса - 111,2 тыс. тонн, флюсов - 211,6 тыс. тонн, железной и марганцевой руды - 4 млн. 423,8 тыс. тонн (в том числе на экспорт - 1 млн. 457 тыс. тонн), черных металлов - 1 млн. 31,5 тыс. тонн, строительных грузов - 276 тыс. тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов в феврале перевезено 167,5 тыс. тонн, цемента - 58,4 тыс. тонн, зерна - 141,4 тыс. тонн, гран шлака - 49 тыс. тонн, химикатов - 100,2 тыс. тонн, продовольственных товаров – 50 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 г. Приднепровская железная дорога перевезла 9 млн.274,8 тыс. тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7%, по сравнению с 2010 годом, - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.