ПЖД предупредила хищений грузов и имущества на 115тыс. грн.

Сотрудники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-феврале 2012 г. предупредили 94 факта хищения грузов и имущества на сумму 115тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

При попытке хищений задержано 87 злоумышленников. В основном похитители пытались демонтировать детали вагонов, соединительные узлы ж/д пути, красть из грузовых вагонов каменный уголь и металлопродукции.

Кроме того, сотрудники военизированной охраны ПЖД за 2 месяца 2012 года задержали 445 нарушителей, которые находились на железнодорожных путях в неустановленных местах и незаконно ехали в грузовых составах.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, 217 нарушителей были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году сотрудники ведомственной военизированной охраны ПЖД предупредили 586 фактов хищения грузов и имущества на сумму 720 тыс. грн. За нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, в 2011 году сотрудники военизированной охраны ПЖД задержали 3029 человек, 1586 из которых были оштрафованы на сумму свыше 54 тыс. грн.