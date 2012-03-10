Янукович поручил Колесникову обеспечить строительство автобана в Черкасской области

14:47, 10 марта 2012
Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру инфраструктуры Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ обратить внимание на обеспечение надлежащей транспортной инфраструктуры Черкасской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Президента, речь идет, в частности, о строительстве в регионе автобана до конца 2012 года.

«Чтобы мы об этом вопросе в этом году забыли», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

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