Янукович поручил Колесникову обеспечить строительство автобана в Черкасской области
14:47, 10 марта 2012Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру инфраструктуры Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ обратить внимание на обеспечение надлежащей транспортной инфраструктуры Черкасской области.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
По словам Президента, речь идет, в частности, о строительстве в регионе автобана до конца 2012 года.
«Чтобы мы об этом вопросе в этом году забыли», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.
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