Янукович поручил Колесникову обеспечить строительство автобана в Черкасской области

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру инфраструктуры Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ обратить внимание на обеспечение надлежащей транспортной инфраструктуры Черкасской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Президента, речь идет, в частности, о строительстве в регионе автобана до конца 2012 года.

«Чтобы мы об этом вопросе в этом году забыли», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.