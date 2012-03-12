Отправления контейнерными поездами из портов Украины выросли в 1,7 раза

Отправления груженых крупнотоннажных контейнеров в составе контейнерных поездов из портов Украины в 2011 году выросли в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом — до 11,032 тыс. единиц.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, отправления контейнеров в направлении Одесса-Москва (поезд «Одесса») в 2011 году выросли в 6 раз по сравнению с 2010 годом — до 1,976 тыс. единиц.

Отправления контейнеров по маршруту Одесса - Днепропетровск (поезд «Днепровец») выросли на 53% - до 3,484 тыс. единиц.

Отправления по маршруту Одесса-Киев (поезд «Крещатик») выросли на 96% - до 3,519 тыс. единиц.

По данным «Укрзализныци», в 2010 году из портов Украины в составе контейнерных поездов было отправлено 6,034 тыс. единиц груженых контейнеров.