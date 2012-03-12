ВТО подтвердила получение компанией Boeing миллиардов незаконной госпомощи

Брюссель. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила сегодня, что американская компания Boeing получала миллиарды долларов незаконной государственной помощи.

Об этом собственному корреспонденту УНАИН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, апелляционный орган ВТО пришел к выводу, что в период с 1989 по 2006 годы Boeing получил от 5 до 6 млрд. долл. государственной помощи, которая не отвечала правилам ВТО. При этом оценивается, что с 2007 года до настоящего времени Boeing получила еще 3,1 млрд. долл. субсидий.

“Это ключевое решение четко демонстрирует, что США использовали незаконный путь поддержки бизнеса”, - заявил по поводу этого решения ВТО комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де ГУХТ.

Апелляционный орган ВТО выявил ряд случаев, в которых субсидии Boeing причинили или могли причинить ущерб европейской самолетостроительной отрасли. Среди таких случаев – 2,6 млрд. долл на исследования и развитие, полученные от NASA, 1,2 млрд. долл. – на исследования и развитие, полученные от Министерства обороны США, 2,2 млрд. долл. поддержки продаж на экспорт, а также налоговые льготы на сумму 3,1 млрд. долл.

ЕС надеется, что после этого решения Апелляционного органа ВТО США сделают все для того, чтобы полностью реализовать одобренное решение и отзовут свои субсидии.