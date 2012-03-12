Поезда Hyundai в Украину доставило судно под китайским флагом

Первые два скоростных поезда Hyundai в Одесский порт доставило судно LE LI (флаг – Китай). Как сообщает пресс-служба госпредприятия «Дельта-лоцман», лоцманы которого выполнили проводку судна в Одесский порт, длина LE LI составила 182,67 м, ширина - 26,2 м. Судно было построено в 2000 году.

По словам заместителя директора ГП «Дельта-лоцман» по регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению Юрия Харькова, постановка судна производилась с моря прямо к причалу №3 Одесского порта. Общий вес вагонов и оборудования на борту составил 15,726 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути.

Госпредприятие «Дельта-лоцман» осуществляет деятельность по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений - Бугско-Днепровско-Лиманского канала, Херсонского морского канала, глубоководного судового хода «Дунай - Черное море», а также лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины от Мариуполя до Рени.

Предприятие имеет собственный специализированный флот - 17 лоцманских катеров, три служебных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».