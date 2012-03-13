В этом году в Киеве откроют еще две станции Куреневско-Красноармейской линии метро

В текущем году в Киеве будут открыты еще две станции Куреневско-Красноармейской линии метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом строительства станции метро «Ипподром» в Киеве.

«Эта линия Теремки-Ипподром будет завершена: в октябре станция «Ипподром», в декабре – станция «Теремки». Таким образом, формально это направление в этом году будет завершено. Останется два небольших ответвления, которые будут сделаны уже в следующем году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования в 2012 году средств для осуществления г. Киевом функций столицы.

Согласно постановлению “Об утверждении Порядка использования в 2012 году средств для осуществления г. Киевом функций столицы, в том числе строительства метрополитена до жилого массива Троещина” от 18 января №40, коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в г. Киеве от станции “Лыбидская” до станции “Выставочный центр” получит 73 мл. грн.; на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в г. Киеве от станции “Выставочный центр” до Одесской площади в Голосеевском районе - 41 млн. 600 тыс. грн; на строительство участка Подольско-Вигуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции “Глубочицкая” до станции “Радужная” с ответвлением в сторону жилого массива Вигуровщина-Троещина (вариант мелкой закладки на Подоле) - 5 млн. грн.