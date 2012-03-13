АМК рекомендовал ЮЖД и ЮЗЖД пересмотреть стоимость постельного белья в поездах

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) и Южной железной дороге (ЮЖД) пересмотреть стоимость услуг по предоставлению пассажирам в пользование комплектов постельного белья в вагонах поездов.

Как говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН, в частности, железные дороги обязаны привести тариф на указанные услуги к уровню, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

Как установил Антимонопольный комитет, железные дороги завышают себестоимость услуги. Так, в период 2007-2010 годов рентабельность железных дорог при предоставлении указанных услуг составила в среднем 50-70%.

«Это приводит к взысканию с пассажиров экономически необоснованной платы», - говорится в сообщении АМК.

О результатах рассмотрения рекомендаций ЮЗЖД и ЮЖД должны сообщить комитету в месячный срок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, в настоящее время стоимость постельного белья в купейных и плацкартных вагонах составляет 15 грн., в спальных вагонах - 25 грн.