УЗ намерена сохранить остановки пассажирских поездов на станции Новоалексеевка

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена сохранить в графике движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы остановку поездов существующих направлений на станции Новоалексеевка (Херсонская обл.).

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», на станции будут сохранены, в частности, остановки поездов направлением на Москву, Санкт-Петербург, Киев, Донецк, Сумы, Харьков, Львов, Ковель, Минск, Гродно, Екатеринбург, Кривой Рог, Днепропетровск, Мурманск, Череповец, Вологду, Воркуту, Луганск, Смоленск и др.

Кроме того, «Укрзализныця» планирует назначить на станции Новоалексеевка остановку поезда №172/171 сообщением Днепропетровск-Симферополь в обоих направлениях его движения. Также планируется назначить курсирование еще одного электропоезда сообщением Кривой Рог - Геническ для перевозки отдыхающих, следующих на курорты Азовского моря (дополнительно к уже существующим Запорожье - Геническ и Днепропетровск - Геническ).

«Укрзализныця» отмечает, что в настоящее время традиционно ведется работа по формированию графика движения поездов на 2012-2013 годы.

«Руководство Приднепровской железной дороги открыто для обсуждения проекта нового графика движения пассажирских поездов по станции Новоалексеевка с представителями местной власти, общественными организациями и жителями пгт. Новоалексеевка, для чего уже создана соответствующая рабочая группа. Железнодорожники призывают к диалогу руководство районной государственной администрации и всех заинтересованных для разработки приемлемого для всех сторон решения», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

«Укрзализныця» и ПЖД обращаются к жителям Новоалексеевка и соседних районов с требованием не вмешиваться в работу железнодорожного транспорта и не срывать график движения поездов.

Напомним, в СМИ появилась информация о превращении станции Новоалексеевка Генического района Херсонской области в транзитную для значительного количества пассажирских поездов (такую, которую поезда проходят без остановок), что может сорвать курортный сезон на Азовском побережье и лишить местное население средств к существованию.