Skoda Vagonka передала украинской делегации первый двухэтажный электропоезд

Чешская компания Skoda Vagonka передала во вторник украинской делегации для Южной железной дороги первый двухэтажный электропоезд, который будет курсировать по направлению Харьков-Днепропетровск-Донецк-Харьков.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, стоимость поездки в поездах чешского производства «будет немного дешевле автобуса».

Кроме того, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что для развития дальнейшего сотрудничества Skoda должна изучить вопрос локализации производства с украинскими партнерами.

«Сегодня мы обсудим с представителями Skoda возможность совместного производства этих поездов в Украине», - сказал министр.

Также пресс-служба Мининфраструктуры сообщает, что первый двухэтажный электропоезд прибудет в Харьков в конце марта по железной дороге. После окончания таможенных процедур новый подвижной состав испытают на железных дорогах Украины.

Предполагается, что в первый рейс с пассажирами поезд отправится в середине мая.

Напомним, чешские поезда будут развивать скорость до 160 км/час. Они будут состоять из 6 вагонов по 126 мест, общее количество мест — 626.

В поезде предусмотрены места первого и второго классов - вторые этажи двух вагонов будут первого класса, остальные - второго.

Электропоезда будут оборудованы местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями - в каждом поезде 4 подъемника для колясок, специально оборудованные санитарные узлы.

Гарантийный срок обслуживания поездов производства Skoda - 24 месяца с момента начала эксплуатации, межремонтные сроки увеличены в три раза по сравнению с поездами, которые сегодня эксплуатируются на железных дорогах Украины. Общий срок эксплуатации поезда составит 40 лет, что практически в 2 раза больше, чем сегодня.

Справка УНИАН. Согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года, для организации скоростного движения в Украине предусмотрено приобретение двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов.

В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.