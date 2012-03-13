В Одесском порту выгружены первые пять вагонов поездов Huyndai для Евро-2012

В Одесском морском торговом порту уже выгружены первые пять вагонов Huyndai, которые соединят четыре принимающих Евро-2012 украинские города скоростным сообщением.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, выгрузка происходит в штатном режиме, таможенное оформление электропоездов и оборудования завершено.

Выгрузка вагонов осуществляют специалисты стивидорной компании «Олимпекс Купе Интернешнл» совместно с корейскими специалистами. И хотя докерам компании не приходилось работать с такими грузами, сложностей при выполнении работ нет.

Ожидается, что поезда Huyndai будут отправляться в депо Застава-1 по шесть вагонов, где их приведут в транспортное положение. Специалисты структурных подразделений Одесской железной закончили текущий ремонт цехов и тракционных путей. В отремонтированных цехах поезда будут готовиться к дальнейшей отправке в Харьков.

В депо выдержаны все необходимые технические условия для обеспечения электропоездов Huyndai сжатым воздухом и электроэнергией. Кроме того, была уложена дополнительная колея для формирования и отстаивания поездов. На тракционных путях заменили шпалы и стрелочные переводы. Одесские железнодорожники также подготовили рабочие места и комнаты отдыха для своих иностранных коллег.

Напомним, 11 марта в Карантинной гавани Одесского порта ошвартовался сухогруз LE LI (флаг Китай), который доставил два электропоезда в девятивагонной комплектации (всего 18 вагонов) производства Huyndai общим весом 931,5 тонн и 9,5 тонн комплектующих. Судно LE LI загружено в южно-корейском порту Масан 5 февраля.

Поезда производства «Hyundai Rotem» соединят скоростным движением украинские города. Эти поезда будут преодолевать расстояние от столицы до Харькова за 3,5 часа., Из Киева во Львов - за 4,5 часа., из Киева в Донецк - за 5,5 часа.