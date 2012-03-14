ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Марокко о морском торговом судоходстве

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Марокко о морском торговом судоходстве.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 281 народный депутат из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение направлено на содействие развитию взаимоотношений между Украиной и Королевством Марокко в сфере морского торгового судоходства. В соответствии с Соглашением, каждая из Договорных Сторон обеспечивает судам другой Договорной Стороны в своих портах и территориальных морях под своей суверенной юрисдикцией такое же отношение, как и к своим собственным судам, занятым в международных перевозках, в части свободного доступа в порты, начисления портовых сборов и налогов, использования портов для загрузки и разгрузки грузов и для посадки и высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования услугами мореходства.

Договорные Стороны принимают в соответствии с национальным законодательством своих государств все возможные меры для сокращения времени пребывания судов в своих портах и упрощения административных и других формальностей, действующих в этих портах.