На «Дарнице» установлен тренажер для обучения бригад электропоездов Hyundai

В учебном центре станции «Дарница» в Киеве установлен тренажер для обучения локомотивных бригад электропоездов Hyundai.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в настоящее время идет его наладка и подключение всех систем.

Модель реальной кабины оборудована пультом управления, системой связи и воспроизведения звуковых сигналов, системой отображения в 3D формате панорамы реальных участков пути со всеми объектами, которые находятся в зоне видимости машиниста.

Для моделирования реальных условий движения электропоезда были проведены фото- и видеосъемка участков пути сообщением Киев-Харьков.

Специально оборудованное место для инструктора позволяет задавать погодные условия, время движения, моделировать препятствия, неисправности и т.д.

Также тренажер моделирует работу тормозной и других систем электропоезда.

Напомним, что первые два состава межрегиональных электропоездов Hyundai уже доставлены в Украину. Третий и четвертый составы уже отгружены и прибудут в Украину морем в середине апреля. Пятый и шестой поезда прибудут в первой декаде мая текущего года.

Как сообщает пресс-служба Одесского морского торгового порта, куда теплоходом LE LI (флаг Китай) прибыли электропоезда, таможенное оформление электропоездов и оборудования завершено.

Выгрузку вагонов осуществляют специалисты стивидорной компании «Олимпэкс Купе Интернейшнл» совместно с представителями HYUNDAI.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.