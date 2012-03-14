Более 370 км дорог отремонтируют за кредитные средства, привлеченные под госгарантии

За средства кредитов, привлеченных под государственные гарантии, в 2012 году будут отремонтированы и реконструированы 373,16 км дорог и 96,1 погонных метров мостов.

Это закреплено постановлением Кабинета министров №818 от 7 марта 2012 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения и объемов их финансирования в 2012 году по кредитам, привлеченным под государственные гарантии», которое размещено на Правительственном портале.

Всего, согласно постановлению, под госгарантии на ремонт, строительство и реконструкцию будет привлечено 197,153 млн. грн.

Согласно приложению к постановлению, в частности, на строительство и реконструкцию автодорог будет направлено 27,7 млн. грн. На эти средства, в частности, будут построены два пешеходных моста на автомобильной дороге Киев-Одесса.

Кроме того, на капитальный ремонт автодорог будет направлено 27,611 млн. грн, на текущий ремонт - 141,842 млн. грн.