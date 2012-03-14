Янукович определил ряд мер по реформированию ж/д транспорта на 2012 год

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определил ряд мер по реформированию железнодорожного транспорта на 2012 год.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), согласно Национальному плану действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденному указом Президента № 187/2012 от 12 марта 2012 года, к декабрю 2012 года должны быть утверждены правила равного доступа субъектов к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

Кроме того, до декабря планируется урегулировать порядок формирования и государственного финансирования социального заказа на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

До сентября 2012 года должна быть проведена инвентаризация имущества «Укрзализныци», а также объединений, предприятий, учреждений и организаций железнодорожной отрасли.

Кабинет министров должен через семь месяцев после опубликования закона «Об образовании публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» выдать акты о создании публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого будут в государственной собственности. Напомним, что этот закон был принят 29 февраля 2012 и в настоящее время находится на подписи у Президента.

Кроме того, согласно Национальному плану действий на 2012 год до конца марта должна быть утверждена методика расчета тарифов на перевозку пассажиров дневными скоростными поездами класса Интерсити+ (ИС+).

До июля 2012 года Министерство инфраструктуры Украины должно разработать концепцию структуры экономически обоснованных тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом и методику их расчета.

В декабре 2012 года Мининфраструктуры должно утвердить методику установления тарифов на пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, перевозки пассажиров и грузов.