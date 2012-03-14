Янукович поручил разработать пилотный проект создания пригородной ж/д компании

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Киевской горгосадминистрации, Киевской облгосадминистрации, Министерству инфраструктуры и «Укрзализныце» до декабря 2012 года разработать бизнес-план пилотного проекта создания пригородной железнодорожной компании на одном из направлений киевского железнодорожного узла.

Это предусмотрено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденным указом президента № 187/2012 от 12 марта 2012 года. Данный план обнародован на президентском сайте.

Планом предусмотрено создание в марте 2012 года рабочей группы, которая будет заниматься разработкой бизнес-плана проекта пригородной железнодорожной компании.