Поезд Huyndai для Евро-2012 отправлен из Одесского порта на станцию Застава-1

Сегодня первый из четырех поездов Huyndai, приобретенных Украиной в южнокорейской корпорации HYUNDAI ROTEM для транспортного обеспечения чемпионата Европы по футболу 2012 года, отправлен из Одесского порта на железнодорожную станцию Застава-1.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского порта, уточнив, что «в дальнейшем поезд в составе девяти вагонов проследует до Харькова, где при участии корейских специалистов будет подготовлен к эксплуатации».

Между тем, на 3-м причале Одесского порта докеры стивидорной компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» совместно с представителями HYUNDAI ROTEM продолжают выгрузку корейских вагонов, доставленных теплоходом LE LI под флагом Китая.

По словам исполнительного директора компании Сергея ПАСТУХА, «состоянием на 16.00 14 марта выгружено 15 вагонов из 18. Выгрузку всего подвижного состава предполагается завершить в ночную смену».

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Одессу прибыли первые два состава межрегиональных электропоездов Hyundai Rotem, которые предназначены для Евро-2012. Поезда оснащены продвинутой климат-системой, герметическими межвагонными переходами, вакуумным туалетом, мониторами, багажными отсеками, Интернетом. Цена билетов на рейс в один конец составит от 220 до 330 грн.

Как сообщают в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, уже отгружены третий и четвёртый составы межрегиональных электропоездов, которые прибудут в Украину по морю в середине апреля, а пятый и шестой - в первой декаде мая текущего года. Ввод в эксплуатацию шести составов электропоездов будет осуществлён до 1 июня 2012 года.