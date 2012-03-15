ПЖД в 2012 году получит 24 новых электровоза грузинского производства

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в текущем году получит 24 новых электровозов ВЛ11М/6 производства «АО Электровозостроитель» (г. Тбилиси, Грузия) в рамках государственной Программы обновления локомотивного парка "Укрзализныци" на 2012-2016 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Новые электровозы будут эксплуатировать в Мелитопольском локомотивном депо Запорожской дирекции железнодорожных перевозок.

В январе-феврале первые два локомотива уже поступили и успешно работают на предприятии.

По данным пресс-центра, в целом до конца 2013 года Приднепровская железная дорога должна получить из Грузии 54 новых электровоза этой серии.

Как сообщал УНИАН, 5 октября 2011 г. по заказу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" был подписан договор между ГП «Укрзализнычпостач» и акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Согласно договору, предусмотрено в период 2012-2016 годов построить и поставить на украинские железные дороги 110 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.