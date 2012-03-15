ДЖД в 2011 году сохранила чистую прибыль на уровне 101 млн. грн.

Донецкая железная дорога (ДЖД) по итогам 2011 года увеличила чистую прибыль на 0,4% по сравнению с 2010 годом — до 101 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, финансовый результат предприятия за 2011 год на 21% больше, чем было запланировано.

Кроме того, в ДЖД сообщили, что в 2011 году предприятие перечислило в бюджет и государственные целевые фонды 2,884 млрд. грн.

Общая сумма средств, направленных на премирование сотрудников на ДЖД в 2011 году, составила 153 млн. грн., на оздоровление работников выплачено 60,1 млн. грн., женщинам на рождение ребенка — 8,95 млн. грн., единовременное пособие в связи с выходом на пенсию — 88 млн. грн., частичное удешевление стоимости путевок в санатории-профилактории, оздоровительный комплекс «Урзуф», детские здравницы — 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

В 2010 году чистая прибыль ДЖД составила 100,6 млн. грн. при плане 78 млн. грн.