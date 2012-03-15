Первый скоростной поезд «Хюндай» прибудет в Харьков 16 марта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, сегодня в 8:10 утра из парка станции Одесса-Застава-1 отправлен в Харьков первый из двух поездов «Хюндай», которые прибыли в Одесский порт 11 марта.

Электропоезд транспортируется к месту назначения локомотивами ДС3 (от Одессы до станции Огульцы имени Александра Пучка) и ТЕП 150 (до станции Харьков-Сортировочная) с максимальной скоростью 50 км/час. В Харькове ожидают прибытия поезда 16 марта около 15:00.

Поезд «Хюндай» будет направлен на вагонный участок №1 станции Харьков-Сортировочный, где будут проведены пуско-наладочные работы и подготовка к проведению испытаний.

«Мы работаем в строгом соответствии с Планом проведения испытаний электропоездов «Хюндай» и «Шкода», утвержденном руководством «Укрзализныци». На следующей неделе во время рабочей поездки Генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА будут согласованы все вопросы по организации испытаний нового подвижного состава - поездов «Хюндай» и «Шкода», - сказал начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК.

Напомним, что прибытие в Харьков первого поезда «Шкода» запланировано на 23 марта.