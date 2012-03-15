За нарушение таможенных правил в 2011 г. уволены 309 работников поездных бригад

За нарушение таможенных правил в 2011 году уволены 309 работников поездных бригад.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), среди уволенных за нарушение таможенных правил, в частности, 25 начальников поездов, 7 поездных электромехаников, 274 проводника.

В частности, 21 января 2012 года при осуществлении таможенного контроля пассажирского поезда № 30 сообщением Берлин - Киев в штабном вагоне был обнаружен незадекларированный товар - автозапчасти к легковым автомобилям (174 наименования), принадлежащих поездному электромеханику Рудому С.В.

За нарушение таможенных правил Рудой С.В. и начальник поезда Олянишен Е.Е. уволены с работы.

Всего в 2011 году за перевозку безбилетных пассажиров и неоплаченного багажа, а также за нарушение таможенных правил привлечены к ответственности 1269 человек.