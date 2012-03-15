УЗ планирует увеличить доходы от индексации тарифов на грузовые перевозки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году увеличить доходы от индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 5,9%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци», переданном агентству УНИАН.

Сообщается также, что в этом году планируется проведение поэтапной индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Отмечается, что тариф «Укрзализныци» на перевозку 1 тонны каменного угля во внутреннем сообщении составляет 4,63 доллара США, в то время как аналогичный тариф РЖД составляет 8,83 доллара США. При перевозке каменного угля на экспорт тариф «Укрзализныци» составляет 8,27 долларов, тариф РЖД - 8,83 доллара за 1 тонну. Тариф «Укрзализныци» на импорт каменного угля составляет 6,66 долларов за тонну, в то время, как тариф РЖД - 8,83 доллара за тонну. Тариф на транзитные перевозки каменного угля «Укрзализныци» составляет 11,66 долларов за 1 тонну, тариф РЖД - 17,26 доллара за 1 тонну.

«На протяжении 2005 - 2011 годов объемы железнодорожных перевозок угля имеют устойчивую тенденцию к росту, кроме перевозки транзитного угля, объемы которого сократились почти вдвое, но тариф «Укрзализныци» на перевозку этого вида груза, по сравнению с тарифами других железных дорог, остается значительно ниже практически во всех видах сообщения», - отмечает пресс-служба «Укрзализныци».

По информации ведомства», в январе-феврале 2012 года железные дороги Украины перевезли 18,344 млн. тонн угля. В частности, во внутреннем сообщении перевезено 13,67 млн. тонн угля, на импорт - 2,452 млн. тонн, на экспорт - 0,835 млн. тонн, в транзитном сообщении - 1,386 млн. тонн.

В 2011 году железные дороги Украины перевезли 122,7 млн. тонн каменного угля - на 4,1% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн. тонн, и перевезли 495,7 млн. пассажиров - на 0,4% больше, чем в 2010 году. Грузооборот железных дорог Украины в 2011 г. составил 243,9 млрд. т/км - на 6,3% больше плана и на 11,8% больше показателей 2010 года.

Объем транзитных перевозок в 2011 году увеличился на 9,2% по сравнению с 2010 годом - до 51 млн. тонн, что на 7,4% больше запланированного.